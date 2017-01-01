Несколько смерчей образовались над Чёрным морем в Сочи
- Автор:
- All Sem
- Дата публикации:
- 15:11
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В кадр попали три воронки. Две из них острыми клиньями прокалывали пространство между небом и морем. Одна же выделялась среди остальных своими размерами: "Смотри какой большой столб-то!" - комментирует увиденное мобильный репортёр. Автор видео рассказывает, что всё продолжалось около 15 минут. Затем пошёл сильный дождь, и видимость резко ухудшилась.
По словам очевидцев, всего над Чёрным морем в районе Сочи было замечено около одиннадцати смерчей. Сразу семь воронок в Адлерском районе удалось снять автору этого видео. Другие отдыхающие запечатлели три водяных вихря в районе Адлера.
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