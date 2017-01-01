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Главная  /  Репортажи  /  Несколько смерчей образовались над Чёрным морем в Сочи

Несколько смерчей образовались над Чёрным морем в Сочи

Автор:
All Sem
Дата публикации:
15:11
  • 36
  • 2

Сразу несколько смерчей ходили над Чёрным морем в Сочи. Необычное природное явление снял на видео мобильный репортёр.

В кадр попали три воронки. Две из них острыми клиньями прокалывали пространство между небом и морем. Одна же выделялась среди остальных своими размерами: "Смотри какой большой столб-то!" - комментирует увиденное мобильный репортёр. Автор видео рассказывает, что всё продолжалось около 15 минут. Затем пошёл сильный дождь, и видимость резко ухудшилась.

По словам очевидцев, всего над Чёрным морем в районе Сочи было замечено около одиннадцати смерчей. Сразу семь воронок в Адлерском районе удалось снять автору этого видео. Другие отдыхающие запечатлели три водяных вихря в районе Адлера.
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  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    15:16
    Уважаемый All Sem, уточните, кто автор видео? Вы? Заполните контактную информацию в Вашем профиле, чтобы редакции телеканалов при необходимости могли с Вами связаться.
  • All Sem
    15:49
    Автор видео Я мы с супругой снимали с балкона. А Ваше приложение не работает.
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