11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере (ВИДЕО)
- Автор:
- nikopolinis
- Дата публикации:
- 15:13
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Эти кадры сняты в Адлере. По словам автора видео, гигантские воронки появились в небе над морем с приходом грозы во вторник днём. "Один, два, три. Вот ещё один," - считает за кадром мобильный репортёр. Всего же удалось насчитать 11 смерчей - размерами и формой на любой вкус. "Вот толстый какой!" - описывает увиденную воронку автор видео.
Синоптики тем временем предупреждают, что в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 31 августа на территории города-курорта Сочи ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра до 20-25 м/с.
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