11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

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11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере (ВИДЕО)

Автор:
nikopolinis
Дата публикации:
15:13
  • 103
  • 1

Сразу 11 водяных смерчей появились над Чёрным морем в Сочи. Об этом сообщает мобильный репортёр, ставший очевидцем разгула непогоды в Краснодарском крае.

Эти кадры сняты в Адлере. По словам автора видео, гигантские воронки появились в небе над морем с приходом грозы во вторник днём. "Один, два, три. Вот ещё один," - считает за кадром мобильный репортёр. Всего же удалось насчитать 11 смерчей - размерами и формой на любой вкус. "Вот толстый какой!" - описывает увиденную воронку автор видео.

Синоптики тем временем предупреждают, что в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 31 августа на территории города-курорта Сочи ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра до 20-25 м/с.
  • 103
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    15:23
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