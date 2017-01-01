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Главная  /  Репортажи  /  Цветочные арки-скамейки установили на Гоголевском бульваре

Цветочные арки-скамейки установили на Гоголевском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:56
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У станции метро "Кропоткинская" на Гоголевском бульваре установили цветочные арки-скамейки.

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