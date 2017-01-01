Мотоцикл влетел в легковой автомобиль на Каширском шоссе
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 17:47
-
- 25
Девушка госпитализирована после ДТП на юге Москвы. На Каширском шоссе на пересечении с улицей Ясеневая столкгулись мотоцикл и автомобиль такси. В результате столкновения мотоцикл развалился на части, части мотоцикла разбросало по проезжей части. Девушка, управлявшая мотоциклом, получила различные травмы и была отправлена в больницу. У автомобиля оказалась смята вся левая часть. Движение по участку дублера Каширского шоссе в сторону центра перекрыто.
- 25
Комментарии (0)