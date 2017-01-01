11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

Снег выпал в Нерюнгри

В Ульяновской области ЧП в поселке Мулловка привело к массовой гибели рыбы в пруду "Красотка"

Истребление рыбы происходит в Амурском лимане

На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мотоцикл влетел в легковой автомобиль на Каширском шоссе

Мотоцикл влетел в легковой автомобиль на Каширском шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:47
  • 25
  • 0

Девушка госпитализирована после ДТП на юге Москвы. На Каширском шоссе на пересечении с улицей Ясеневая столкгулись мотоцикл и автомобиль такси. В результате столкновения мотоцикл развалился на части, части мотоцикла разбросало по проезжей части. Девушка, управлявшая мотоциклом, получила различные травмы и была отправлена в больницу. У автомобиля оказалась смята вся левая часть. Движение по участку дублера Каширского шоссе в сторону центра перекрыто.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
17:27 | Uwis
Сегодня в Москве пасмурная, но довольно комфортная погода
38 0
13:25 | mreportertv
Массовое ДТП произошло на трассе в Китае
140 0
16:13 | Гринфельд Павел
В детском саду на юге Москвы дети и воспитатели пострадали от укусов ос