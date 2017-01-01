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Столичные огнеборцы впервые в истории подали огнетушащие вещества на высоту 374 метра небоскреба "Москва-Сити"

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:39
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Впервые в мировой практике столичные огнеборцы подали воздухонаполненную пену для тушения условного пожара на высоте 374 метра. Территориальным пожарно-спасательным гарнизоном города Москвы в здании комплекса "Москва-Сити" в «Башне Федерация. Восток» проведено опытное пожарно-тактическое учение.

Башня «Восток» - самое высокое сооружение в Европе, его высота составляет 374 метра, 95 этажей, площадь - 443 тысячи квадратных метров.

Руководитель учений заместитель начальника Центра - начальник службы пожаротушения ФПС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» Юрий Жуковский пояснил, что цель учений заключалась в том, чтобы определить возможность подачи огнетушащих веществ на тушении пожаров, а также провести экспериментальный подъем личного состава на максимальную высоту и определить его физические возможности.

В ходе учений были отработаны четыре способа подачи огнетушащих веществ. Первый, классический способ - это подача воды с использованием промежуточных агрегатов – мотопомп – в количестве 6 штук, которые доставляются к небоскребу на специальной пожарном автомобиле - контейнеровозе, после чего мотопомы устанавливаются через несколько десятков этажей до самого верха. Следующий эксперимент заключался в подаче газонаполненной пены также на отметку 374 метра с использованием установки «Sky CAFS». На третьем этапе была определена возможность подачи ствола «Кобра» с гидроабразивной резкой и определена максимальная высота его подъема. На последнем этапе была отработана подача воды от второй ступени пожарного насоса высокого давления с экспериментальным переходником. Все этапы были признаны успешными и в случае возникновения реального возгорания будут применены для ликвидация пожара.
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