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Сильное подтопление на улице Краснопрудная из-за прорыва трубы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:29
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Сильное подтопление на улице Краснопрудная из-за прорыва трубы. При проведении работ была повреждена труба.

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