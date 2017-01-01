Завершается благоустройство зелёной зоны Сиреневого бульвара в Москве

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Раньше, зелёная зона между проезжими частями на Сиреневом бульваре представляла собой простой газон с травой и деревьями. Пешеходные дорожки были протоптаны в основном людьми, гуляющими с собаками. Этим летом здесь начались работы по благоустройству. Были проложены тротуары плиткой двух цветов. При чём не только вдоль дорог в прямом и обратном направлении, но и были сделаны диагональные переходы, круговые площадки, а также проходы вокруг клумб. Почва была вспахана и засажена свежей зелёной травой отличного качества. Теперь людям приятно прогуляться по бульвару. Уже были замечены дети, катающиеся на велосипедах, самокатах, гироскутерах, а также мамы, гуляющие с детками в колясках. Осталось только поставить скамейки, чтобы можно было посидеть, передохнуть, а также урны для мусора. Сиреневый бульвар проходит почти от СВХ, где она пересекается с Щёлковским шоссе, до улицы 16-я Парковая и немного ещё после, почти до МКАД. Само слово Бульвар произошло от французского слова boulevard и означает укреплённый земляной вал (аллея или полоса) с зелёными насаждениями вдоль (обычно посреди) улицы. Бульвар также служит для пешеходного движения, кратковременного отдыха, защищает тротуары и здания от пыли и шума.