Три человека пострадали в серьезном ДТП у метро "Люблино"

Автор: denis947 Дата публикации: 22:29

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Два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы, в результате чего пострадали три человека. У станции метро "Люблино" на пересечении улиц Краснодарская и Совхозная столкнулись внедорожник и автомобиль "ВАЗ". В результате сильного бокового удара в легковушке оказался зажат один человек. Для его деблокации из автомобиля на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Водителя и двух пассажиров "ВАЗа" с травмами различной степени тяжести госпитализировали в 68-ю ГКБ. Водитель иномарки не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.