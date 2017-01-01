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Осеннее оформление фонтана в ГУМе

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:32
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Фонтан в ГУМе украсили арбузами и дынями.

  • 17
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Комментарии (0)

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