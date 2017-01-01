Ремонт крыши привёл к затоплению квартир в жилом доме в Луховицах

Автор: Аноним Дата публикации: 01:13

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Ремонт крыши привёл к затоплению квартир в жилом доме в Луховицах. Словами не описать, это надо видеть. Видео о квартире, в которой живем с тремя детьми. Все ждали когда сделают крышу, что бы начать ремонт в квартире. Теперь тут косметическим не обойтись. Все соседи и другой подъезд уже пострадали из за, безалаберной работы на крыше нашего дома. Впереди еще половина нашей квартиры и первого подъезда. Дома нету электричества, продукты все попали на мусорку. Тряпок не хватает, руки болят, спина тоже. Сегодня установили пушку для сушки проводки. За сегодня на крыше сливали несколько раз воду, но дождь прекратился только на 30 минут. Теперь будем обрастать гибком и плесенью. Надеемся, что дети нашего дома не заболеют. Самый младший житель нашего подъезда, это мой 3х месячный сын.