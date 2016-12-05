11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

Снег выпал в Нерюнгри

В Ульяновской области ЧП в поселке Мулловка привело к массовой гибели рыбы в пруду "Красотка"

Истребление рыбы происходит в Амурском лимане

На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Прорыв трубы с холодной водой во время ремонтных работ произошел на Краснопрудной улице

Прорыв трубы с холодной водой во время ремонтных работ произошел на Краснопрудной улице

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:21
  • 17
  • 0

Прорыв трубы с холодной водой во время ремонтных работ произошел на Краснопрудной улице.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
29.08 23:58 | Uwis
Ночные забавы в вейк-парке у Кремля
59 0
29.08 20:12 | Uwis
Для устранения последствий прорыва трубы на Краснопрудной улице прибыли аварийные службы
114 1
25.08 14:21 | Аноним
На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)
69 0
07.08 04:38 | Павел Чирков
Машина провалилась под асфальт после прорыва трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге
72 2
05.12.2016 11:56 | Uwis
Снос самостроя на улице Краснопрудная в Москве