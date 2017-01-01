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Ливень с грозой прошёл под Тулой

Автор:
mestypro
Дата публикации:
01:24
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Мощный гром, сопровождающийся сильным дождем прошёл под Тулой.

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