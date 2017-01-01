Неосвещённая дворовая территория в городе Кирово-Чепецк Кировской области

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Вот так выглядит наш двор в темное время суток. Суть проблемы такова: с конца прошлого года наша УК без согласия собственников, то есть без решения общего собрания, установила во всех подъездах автоматическое управление уличным освещением. С тех пор освещенность во дворе зависит от того, как настроены таймеры включения света. То есть, собственники дома лишены возможности управлять освещением сами. Писала во все имеющиеся инстанции. В результате, хотя бы установили на 3-х подъездах сенсорные светильники. Правда, всем известно, что они срабатывают только, когда человек подходит к тому самому подъезду. На двух крайних подъездах установлены фонари уличного освещения, которые включаются по графику, который установила УК. То есть, к примеру, сейчас, они установлены на работу с 21 до 02 ч ночи. Веду бесконечную переписку с местной администрацией. Обращалась в прокуратуру. Ответ везде один - собственники сами устанавливают график включения. Но, на самом деле, никто никогда не проводил собрания и не утверждал этого графика. Еще утверждают, что настройка производится по звонку, но я звонила и не раз. Оказывается, что есть еще наши пенсионеры, которым платить за свет не хочется и они тоже так же по звонку указывают, когда свет должен включаться. На самом деле, в нашу область не так давно приезжал Путин и прямым текстом сказал, что городская среда должна быть комфортной для каждого жителя РФ. Но, на деле получается, что наши города постепенно превращаются в подобие деревень, и я не удивляюсь, что отсюда массово уезжают молодые люди. Здесь действительно больше не комфортно жить. Самое главное, что здесь никто, и даже местные власти, прокуратура и прочие госструктуры не собираются защищать не только права и интересы ВСЕХ горожан, а не ЕДИНИЦ, но и запросто нарушают тем самым законы и нормы РФ, и даже свои же местные правила благоустройства. И еще, права собственников конечно все отлично сейчас изучили, но похоже все успешно не замечают, что живут в одной стране, а не на необитаемом острове, где действует Конституция РФ, в которой согласно Главы 2. ст. 17 п.3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Это даже если не перечислять всех остальных статей ЖК РФ, нормативов, правил благоустройства городов и в конце концов, муниципального права, которым наделила федеральная власть местные исполнительные органы. Впрочем, посмотрите сами, в каком веке живет наш, казалось бы город, когда наступает темнота. А, на минуточку, зимой у нас темнеет уже в 15:00. А это значит, что дети из школы будут возвращаться с риском для жизни. А мы - взрослые конечно давно уже никому не нужны. Те, кто работает и трудится на это государство. У рабов ведь нет права голоса. С уважением, Любовь Крылова.