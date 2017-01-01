В Подмосковье проходят съёмки полнометражной художественной картины "ОРАКУЛ: ИГРА ВТЁМНУЮ"

Автор: reporterA94 Дата публикации: 01:32

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В Москве и Подмосковье проходят съёмки фильма жанра триллер. Специально для съёмок из Голливуда прилетел актер Одед Фер, хорошо известный российскому зрителю по фильмам"Мумия" и "Обитель зла-2: Апокалипсис". Ранее в фильме уже отснялись Майкл Мэдсен, Стивен Болдуин и Эрик Робертс. Фильм повествует о раскрытии и предотвращении бархатной революции, а также технологии её подготовки и работе российских и западных спецслужб. Нам очень важно, чтобы фильм основанный на реальных событиях увидели зрители всего мира, поэтому мы снимаем на английском языке и привлекаем голливудских звезд", - говорит продюсер фильма Президент Кинокомпании "Царь Pictures" Александр Изотов . Ожидается, что картину "Оракул: игра втемную" увидят зрители более 50 стран мира: продвижение фильма запланировано на мировых кинорынках в Каннах, Берлине и Лос-Анджелесе. Релиз фильма планируется в первой половине 2018 года. С 28 по 30 августа компанию Одеду Феру на съемочной площадке составят российские актеры: Александр Головин, Полина Гренц, Лиза Анохина, Денис Семенихин, Александр Резалин, Денис Васильев и другие.