11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

Снег выпал в Нерюнгри

В Ульяновской области ЧП в поселке Мулловка привело к массовой гибели рыбы в пруду "Красотка"

Истребление рыбы происходит в Амурском лимане

На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Подмосковье проходят съёмки полнометражной художественной картины "ОРАКУЛ: ИГРА ВТЁМНУЮ"

В Подмосковье проходят съёмки полнометражной художественной картины "ОРАКУЛ: ИГРА ВТЁМНУЮ"

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
01:32
  • 13
  • 0

В Москве и Подмосковье проходят съёмки фильма жанра триллер. Специально для съёмок из Голливуда прилетел актер Одед Фер, хорошо известный российскому зрителю по фильмам"Мумия" и "Обитель зла-2: Апокалипсис".   Ранее в фильме уже отснялись Майкл Мэдсен, Стивен Болдуин и Эрик Робертс. Фильм повествует о раскрытии и предотвращении бархатной революции, а также технологии её подготовки и работе российских и западных спецслужб. Нам очень важно, чтобы фильм основанный на реальных событиях увидели зрители всего мира, поэтому мы снимаем на английском языке и привлекаем голливудских звезд", - говорит продюсер фильма Президент Кинокомпании "Царь Pictures" Александр Изотов . Ожидается, что картину "Оракул: игра втемную" увидят зрители более 50 стран мира: продвижение фильма запланировано на мировых кинорынках в Каннах, Берлине и Лос-Анджелесе. Релиз фильма планируется в первой половине 2018 года. С 28 по 30 августа компанию Одеду Феру на съемочной площадке составят российские актеры: Александр Головин, Полина Гренц, Лиза Анохина, Денис Семенихин, Александр Резалин, Денис Васильев и другие.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
01:13 | Аноним
Ремонт крыши привёл к затоплению квартир в жилом доме в Луховицах
28 0
07.05 21:54 | Uwis
Мультимедийный фильм по документальным материалам ко Дню Победы на фасаде здания в Москве