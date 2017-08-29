"Связь времен" - спектакль в Тихвине побратимов из французского Эрувиля-Сен-Клер

Автор: Leobr Дата публикации: 08:03

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"Связь времен" - спектакль 29.08.2017 г. в Тихвинском РДК побратимов из французского Эрувиля-Сен-Клер. Режиссер Рауф Брамья. Кроме французских актеров приняли участие и тихвинские участники самодеятельности. Перед началом выступили мэр города Эрувиль-Сен-Клер Рудольф Тома и глава Тихвинского района А.В.Лазаревич. После спектакля и фотосессий еще долго продолжалось общение тихвинских и французских друзей - города дружат уже 26 лет.