"Связь времен" - спектакль в Тихвине побратимов из французского Эрувиля-Сен-Клер
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 08:03
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"Связь времен" - спектакль 29.08.2017 г. в Тихвинском РДК побратимов из французского Эрувиля-Сен-Клер. Режиссер Рауф Брамья. Кроме французских актеров приняли участие и тихвинские участники самодеятельности. Перед началом выступили мэр города Эрувиль-Сен-Клер Рудольф Тома и глава Тихвинского района А.В.Лазаревич. После спектакля и фотосессий еще долго продолжалось общение тихвинских и французских друзей - города дружат уже 26 лет.
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