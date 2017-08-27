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Мужчина силой прорвался в метро Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

Автор:
beidj
Дата публикации:
09:43
  • 43
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Мужчина силой прорвался в метро Санкт-Петербурга.

По словам автора видео, сотрудник метрополитена пытался остановить пассажира с рюкзаком на спине для прохождения досмотра. Однако дебошир увернулся от рук сотрудника безопасности и брызнул из газового баллончика ему в лицо.

Как сообщает мобильный репортёр, инцидент произошёл накануне на станции метро "Обухово" и попал в объектив очевидца. Чем была вызвана такая агрессия со стороны пассажира - не уточняется.
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