Мужчина силой прорвался в метро Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

Автор: beidj Дата публикации: 09:43

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43 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192435

Мужчина силой прорвался в метро Санкт-Петербурга.По словам автора видео, сотрудник метрополитена пытался остановить пассажира с рюкзаком на спине для прохождения досмотра. Однако дебошир увернулся от рук сотрудника безопасности и брызнул из газового баллончика ему в лицо.Как сообщает мобильный репортёр, инцидент произошёл накануне на станции метро "Обухово" и попал в объектив очевидца. Чем была вызвана такая агрессия со стороны пассажира - не уточняется.