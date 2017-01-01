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Автомобиль взлетел от удара в ДТП в Серпухове (ВИДЕО)

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
09:25
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Стремительный манёвр автолюбителя на светлой иномарке обернулся ДТП.

Авария произошла накануне на Окском шоссе в Серпухове. Водитель легковушки, по-видимому, решил проскочить перекрёсток, но не успел. В итоге столкнулся с автомобилем такси и буквально взлетел при ударе о бордюр.

Информация о пострадавших в результате аварии - не сообщается. Однако мобильный репортёр отмечает, что экипажи "Скорой помощи" и "Службы спасения" прибыли на место ЧП через 9 минут.

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