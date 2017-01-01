В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили (ВИДЕО)
- Автор:
- All Sem
- Дата публикации:
- 11:13
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По словам очевидца, видео снято сегодня утром. Мужчина двигался по автодороге в районе Красной Поляны и увидел последствия разгула стихии. Сошедший со склона грязевый поток накрыл на трассе несколько автомобилей.
Для борьбы с последствиями непогоды на место ЧП прибыла тяжелая техника. Информация о пострадавших в результате схода селя - не уточняется.
на видео около десятка смерчей. Синоптики тем временем предупреждают, что до конца суток 31 августа на территории города-курорта Сочи ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра до 20-25 м/с.
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