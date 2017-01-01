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В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили (ВИДЕО)

Автор:
All Sem
Дата публикации:
11:13
  • 73
  • 2

В Сочи на трассу сошёл сель. Об этом сообщает мобильный репортёр, приславший эти кадры с места ЧП.

По словам очевидца, видео снято сегодня утром. Мужчина двигался по автодороге в районе Красной Поляны и увидел последствия разгула стихии. Сошедший со склона грязевый поток накрыл на трассе несколько автомобилей.

Для борьбы с последствиями непогоды на место ЧП прибыла тяжелая техника. Информация о пострадавших в результате схода селя - не уточняется.

Накануне в Сочи пришла непогода. Мобильные репортёры в небе над морем сняли на видео около десятка смерчей. Синоптики тем временем предупреждают, что до конца суток 31 августа на территории города-курорта Сочи ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра до 20-25 м/с.

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Комментарии (2)

  • mreportertv
    11:14
    Уважаемый All Sem, уточните, кто автор видео? Вы?
  • All Sem
    11:28
    Да я !
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