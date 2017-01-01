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Пожар в кафе произошёл на юго-западе Москвы

Автор:
Loppi
Дата публикации:
15:23
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  • 0

Пожар в кафе произошёл на юго-западе Москвы. Пострадавших нет.

  • 16
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Комментарии (0)

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