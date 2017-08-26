Магазин и кафе сгорели на Новочеремушкинской улице в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 13:21

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Пожар в здании на юго-западе столицы ликвидирован, пострадавших нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС. «Благодаря слаженной работе подразделений в 12:33 возгорание на ул. Новочеремушкинская, д. 21А полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 150 кв. м», - сказали в ведомстве, уточнив, что в результате происшествия никто не пострадал.