Магазин и кафе сгорели на Новочеремушкинской улице в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13:21
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Пожар в здании на юго-западе столицы ликвидирован, пострадавших нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС. «Благодаря слаженной работе подразделений в 12:33 возгорание на ул. Новочеремушкинская, д. 21А полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 150 кв. м», - сказали в ведомстве, уточнив, что в результате происшествия никто не пострадал.
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