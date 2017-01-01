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Бешеный мотоцикл попал на видео на дороге в Бразилии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:39
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Те, кто опубликовал в Интернете это видео из Бразилии - призывают обязательно досматривать его до конца. И неудивительно.

Казалось бы - далеко не уникальное дорожное происшествие. Мотоцикл - резко тормозит, его пассажиры - падают. Но дальше - начинается самое интересное. При попытках вернуть двухколёсный транспорт в вертикальное положение, он словно взбесился. Сначала - не дал своему владельцу запрыгнуть в седло. А затем - вообще без управления - умчался куда-то вдаль.

И, в конце концов, как сообщается, врезался в чью-то легковушку.
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