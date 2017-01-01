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Завершено строительство тоннеля Северо-Восточной хорды под Щёлковским шоссе в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:14
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Завершено строительство тоннеля Северо-Восточной хорды под Щелковским шоссе, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на главу ведомства Андрея Бочкарева. «Завершено строительство тоннеля прямого хода Северо-Восточной хорды непосредственно под Щелковским шоссе. Строители выполнили обратную засыпку котлована, обустроили проезжую часть по прямому ходу Щелковского шоссе. Тем самым выполнено поручение мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, до конца года снять все ограничения для движения автотранспорта по магистрали. Автомобили поехали без каких-либо ограничений на всем протяжении Щелковского шоссе», - приводятся в сообщении слова А.Бочкарева.

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