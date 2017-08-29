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Полицейская погоня за пьяным трактористом случилась на дороге в Иркутске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:33
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Эти кадры из Иркутска. В объектив регистратора попала полицейская погоня - причём весьма экзотическая.

Преследовали правоохранители не кого-нибудь, а тракториста. Который останавливаться явно не хотел. Удирал, что есть мочи - не только по дорогам, но и по полям. Выглядело всё это достаточно комично, хотя самим стражам порядка, похоже, было не до смеха.

В какой-то момент они начали стрелять по колёсам трактора - и только так смогли угомонить нарушителя. Он, как сообщается, оказался изрядно подшофе.
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