Полицейская погоня за пьяным трактористом случилась на дороге в Иркутске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:33
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Преследовали правоохранители не кого-нибудь, а тракториста. Который останавливаться явно не хотел. Удирал, что есть мочи - не только по дорогам, но и по полям. Выглядело всё это достаточно комично, хотя самим стражам порядка, похоже, было не до смеха.
В какой-то момент они начали стрелять по колёсам трактора - и только так смогли угомонить нарушителя. Он, как сообщается, оказался изрядно подшофе.
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