В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

Снег выпал в Нерюнгри

В Ульяновской области ЧП в поселке Мулловка привело к массовой гибели рыбы в пруду "Красотка"

Истребление рыбы происходит в Амурском лимане

На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Подольске начали класть асфальт и красить бордюры - к приезду Д.А. Медведева

В Подольске начали класть асфальт и красить бордюры - к приезду Д.А. Медведева

Автор:
Sunych
Дата публикации:
14:44
  • 20
  • 0

Постелили асфальт, покрасили бордюры и высадили цветы - так, по словам мобильного репортёра, в Подольске готовятся к приезду председателя Правительства РФ Д. А. Медведева.

Местный житель снял на видео, как территория у школы №34 начала стремительно преображаться. На кадрах видно, как вовсю работает асфальтоукладчик и экскаватор, а бордюр красят в четыре руки.

Однако бурную деятельность очевидец связывает не только с приближением школьного праздника - Дня знаний. Но и с приездом в учебное заведение председателя Правительства РФ Д. А. Медведева.
  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

96 0
09:25 | serpvideo.ru
Автомобиль взлетел от удара в ДТП в Серпухове (ВИДЕО)
33 0
25.08 22:33 | Boris2507
Некачественный ремонт дороги в Тверской области
28 0
11:54 | gorska120688
В Кронштадте обрушился фрагмент кровли многоэтажки
32 0
23.08 12:34 | РУСИЧ
Дыры в асфальте зияют во дворе дома в Подольске
46 0
06.06 18:52 | Uwis
ДмиКтрий Медведев побывал на книжном фестивале "Красная площадь"