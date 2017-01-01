В Подольске начали класть асфальт и красить бордюры - к приезду Д.А. Медведева

Автор: Sunych Дата публикации: 14:44

20

20 0

20

20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192453

Постелили асфальт, покрасили бордюры и высадили цветы - так, по словам мобильного репортёра, в Подольске готовятся к приезду председателя Правительства РФ Д. А. Медведева.Местный житель снял на видео, как территория у школы №34 начала стремительно преображаться. На кадрах видно, как вовсю работает асфальтоукладчик и экскаватор, а бордюр красят в четыре руки.Однако бурную деятельность очевидец связывает не только с приближением школьного праздника - Дня знаний. Но и с приездом в учебное заведение председателя Правительства РФ Д. А. Медведева.