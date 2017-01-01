В Подольске начали класть асфальт и красить бордюры - к приезду Д.А. Медведева
- Автор:
- Sunych
- Дата публикации:
- 14:44
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Местный житель снял на видео, как территория у школы №34 начала стремительно преображаться. На кадрах видно, как вовсю работает асфальтоукладчик и экскаватор, а бордюр красят в четыре руки.
Однако бурную деятельность очевидец связывает не только с приближением школьного праздника - Дня знаний. Но и с приездом в учебное заведение председателя Правительства РФ Д. А. Медведева.
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