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Боевая машина снесла легковушку на дороге в Рязани

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:48
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Курьёзное ДТП попало на видео в Рязани. Участвовали - боевая машина десанта и легковой автомобиль.

БМД, которая двигалась в составе колонны, почему-то занесло на повороте - хотя двигалась она на не самой большой скорости. После чего военный транспорт - лихо выскочил своей задней частью на встречку и зацепил "Шкоду".

Вроде бы, не очень сильно - но тут уж сказалась разница весовых категорий. От удара чешская иномарка - отлетела в сторону. Информации о пострадавших в результате ЧП, как сообщается, пока нет.
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