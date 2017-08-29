Боевая машина снесла легковушку на дороге в Рязани
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:48
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БМД, которая двигалась в составе колонны, почему-то занесло на повороте - хотя двигалась она на не самой большой скорости. После чего военный транспорт - лихо выскочил своей задней частью на встречку и зацепил "Шкоду".
Вроде бы, не очень сильно - но тут уж сказалась разница весовых категорий. От удара чешская иномарка - отлетела в сторону. Информации о пострадавших в результате ЧП, как сообщается, пока нет.
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