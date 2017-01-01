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Кошка чуть не погибла под колесами автомобиля в Иркутске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:03
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Чудесное спасение кота из-под колёс автомобиля случилось на дороге в Иркутске. В роли доброго волшебника - водитель автомобиля, регистратор которого и запечатлел всё на видео.

По словам мобильного репортёра, на глушителе движущейся впереди легковушки они заметили что-то белое. Оказалось, что это была живая кошка, которая как раз в этот момент сорвалась и упала прямо на проезжую часть.

Автолюбитель сразу же нажал на педаль тормоза, вывернул руль - в надежде спасти бедное животное. И, к счастью, ему это удалось. Сообщается, что люди подобрали кошку, отвезли к ветеринару, который сообщил, что любительница езды на глушителе отделалась ссадинами.
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