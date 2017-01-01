Женщина провалилась под пол на станции метро в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:49
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На кадрах видно, как двое - парень с девушкой - подходят к полотну эскалатора. Как вдруг пол в буквальном смысле проглатывает пассажирку метро - с головой. Молодой человек бросается на помощь к спутнице. На подмогу приходят и другие очевидцы ЧП.
Сообщается, что девушка провалилась в неисправный канализационный люк. Чудом отделалась легкими царапинами и ушибами. А вот полиция начала проверку с целью выяснить, почему опасная скважина не была ограждена.
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