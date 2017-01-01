Специальная фотозона в Новопушкинском сквере

Автор: Uwis Дата публикации: 19:16

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В дни праздника можно будет выиграть два билета на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 или год бесплатного Wi-Fi в метро без рекламы и авторизации! Нужно сделать автопортрет в одной из специальных фототочек, установленных в центре Москвы или в тематическом поезде «Москва-870», который курсирует по Кольцевой линии метро и отправить на почту foto@cityday.moscow. Обязательное условие — фото должно быть сделано на фоне исторических видов Москвы, то есть в головном и хвостовом вагонах поезда с надписью «За мной Москва!». Итоги конкурса будут объявлены 9 сентября.