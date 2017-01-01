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Солнце и тепло вернулись в столицу

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:53
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Вечером 30 августа в столичном регионе ушли тучи и выглянуло долгожданное солнце. На улице сразу стало чуточку теплее.

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