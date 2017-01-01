Самострой в столичном районе Марфино, который подлежит сносу

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Столичные власти продолжают бороться с так называемым самостроем. В Москве грядёт пятая волна сноса. В перечень вошли 78 объектов общей площадью 42,309 тыс. квадратных метров. Все объекты, сообщает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону объектов метро и улицы. В Северо-Восточном округе столицы в «пятую волну» попали семь объектов по следующим адресам: - Гостиничный проезд, вл. 7Г; - Гостиничный проезд, вл. 9А; - ул. Лётчика Бабушкина, д. 28, стр. 1; - ул. Лётчика Бабушкина, д. 28, стр. 2; - проезд Дежнёва, вл. 23Д; - ул. Бочкова, д. 3А; - Алтуфьевское шоссе, д. 26А (по факту - жилой дом).