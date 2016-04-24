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Главная  /  Репортажи  /  Сарай загорелся в городе Тосно Ленинградской области (30.08.17.)

Сарай загорелся в городе Тосно Ленинградской области (30.08.17.)

Автор:
Влад Корольков
Дата публикации:
00:24
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  • 0

Сарай загорелся в городе Тосно Ленинградской области. Пострадавших нет.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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