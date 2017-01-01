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Фестиваль безопасности прошел в парке Кузьминки

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:14
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30 августа на юго-востоке Москвы в парке Кузьминки состоялся фестиваль здоровья и безопасности детей, который был приурочен к Международному дню пропавших без вести. Главными организаторами мероприятия выступили национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям при поддержке Правительства г. Москвы, префектуры ЮВАО г. Москвы, управы района Кузьминки, ГУ МЧС по г. Москве и фонда "Поиск пропавших детей". Посетителей парка и многочисленных семей с детьми ожидала интерактивная программа с различными конкурсами шоу-программами и концертом. Все желающие могли посетить экспозицию представленную сотрудниками МЧС и посидеть за рулём настоящего пожарного автомобиля. Сотрудники МЧС рассказали детям об особенностях их службы, о том какие действия необходимо предпринять в случае возникновения пожара и каковы меры безопасности и профилактики, чтобы не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций. По окончании небольшой экскурсии детям продемонстрировали работу специализированных инструментов, а их родители могли сделать эффектные снимки своих любимых чад в пожарных касках и специальной амуниции. Фестиваль с концертной программой и памятными призами для его гостей продлился до 20 часов вечера.

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