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Мотоциклист пострадал в ДТП на Алтуфьевском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:22
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Вечером 30 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 13, столкнулись автомобиль "ВАЗ" и мотоцикл. Мотоциклист двигался по круговому движению и его сбил выехавший справа автомобиль "ВАЗ". После столкновения мотоциклист вместе с мотоциклом упал на левый бок. В результате ДТП мотоциклист повредил ногу. С переломом голени он был госпитализировали в 20 ГКБ. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.

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