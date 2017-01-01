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Грязь и лужи на улице Винокурова в Новочебоксарске

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
00:11
  • 9
  • 1

Грязь и лужи на улице Винокурова в Новочебоксарске.

  • 9
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    00:15
    Уважаемый автор, пишите, пожалуйста тексты и заголовки обычным текстом, не пишите все заглавными буквами. Такие репортажи опубликованы не будут.
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