В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

Снег выпал в Нерюнгри

В Ульяновской области ЧП в поселке Мулловка привело к массовой гибели рыбы в пруду "Красотка"

Истребление рыбы происходит в Амурском лимане

На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Часы пик на МЦК увеличились на два часа

Часы пик на МЦК увеличились на два часа

Автор:
Uwis
Дата публикации:
30.08 23:11
  • 18
  • 0

Период пиковых часов на Московском центральном кольце стал на два часа больше. Теперь вечерний час пик - это время с 16 до 21 часа, вместо 17:30 - 20:30, как это было раньше. Это первый этап технологического развития МЦК, который позволяет увеличить пропускную способность на 20%. Движение по МЦК было открыто 10 сентября 2016 года. В среднем количество москвичей, выбирающих кольцо, растет на 3-5% каждый месяц.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
00:17 | Uwis
В Москве открылась крупнейшая выставка моды в Восточной Европе CPM – Collection Premiere Moscow
133 0
26.07 16:33 | Аноним
"Турецкий хамам" испытали на себе пассажиры рейса 3984 "Анталья-Внуково"
42 0
28.08 22:22 | Uwis
В "Ласточках", которые поставляются на МЦК, появились дополнительные висячие ручки
101 0
30.06 03:41 | denis947
Макет космического корабля "Буран" отправили из Подмосковья в Сочи