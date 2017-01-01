Часы пик на МЦК увеличились на два часа

Автор: Uwis Дата публикации: 30.08 23:11

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Период пиковых часов на Московском центральном кольце стал на два часа больше. Теперь вечерний час пик - это время с 16 до 21 часа, вместо 17:30 - 20:30, как это было раньше. Это первый этап технологического развития МЦК, который позволяет увеличить пропускную способность на 20%. Движение по МЦК было открыто 10 сентября 2016 года. В среднем количество москвичей, выбирающих кольцо, растет на 3-5% каждый месяц.