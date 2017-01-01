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Главная  /  Репортажи  /  Пасмурный и холодный августовский день в столице

Пасмурный и холодный августовский день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
30.08 23:12
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В столице целый день было пасмурно и холодно. Но приближается "Бабье лето" с температурами +20С.

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