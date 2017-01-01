Благоустроенный Садово-триумфальный сквер

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 30.08 23:15

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Сквер рядом с Оружейным переулкам благоустроили: установили дополнительные уличные фонари с вазонами, удобные лавочки и высадили цветы.