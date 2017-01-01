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Благоустроенный Садово-триумфальный сквер

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
30.08 23:15
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Сквер рядом с Оружейным переулкам благоустроили: установили дополнительные уличные фонари с вазонами, удобные лавочки и высадили цветы.

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Комментарии (0)

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