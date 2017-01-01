Жители Саратова возмущены состоянием тротуара

Автор: Аноним Дата публикации: 12:18

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192483

Тротуар на проспекте имени 50 лет Октября в Саратове был в плохом состоянии. А стал ещё хуже. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры.По словам автора видео, в минувшую пятницу, 25 августа 2017 года, приехали рабочие и начали ремонтировать пешеходную дорожку у домов на улицах Луговой, 50 лет Октября и 1-ой Дачной. "Вырыли все бордюры, раздолбили часть тротуаров," - рассказывает местный житель. На выходные деятельность была приостановлена. В понедельник, 28 августа, вернулись но лишь для того, как сообщает мобильный репортёр, чтобы увезти часть мусора: "Наверное, только 1/10 убрали, и, видимо, на этом ремонт закончился," - пишет автор видео. С тех пор рабочих не видно уже два дня."Ремонт - это, конечно, хорошо, но до этого и дорога во дворе, и тротуар были в плачевном состоянии,а сейчас - просто ужас!" - возмущен житель Саратова. При этом, в домах у реконструируемого тротуара живёт и очень много стариков с тростями, мам с колясками. "Но пройти невозможно: то кочки, то вообще огромные ямы - перепрыгивай как хочешь, а коляска, видимо, сама, по мнению рабочих, перелетит" - пишет автор видео с надеждой на то, что пешеходную дорожку восстановят в ближайшее время.