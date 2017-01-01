Дорога в детский сад настораживает жителей Хабаровска

Автор: 2202050 Дата публикации: 11:09

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192484

Пластиковые бутылки, открытые люки и большие лужи - это не зарисовка из фильма-катастрофы. Это - дорога в детский сад в новом микрорайоне на улице Подгаева. Об этом рассказывает мобильный репортёр из Хабаровска, который снял путь в дошкольное учреждение на видео.По словам автора видео, тротуар, по которому каждый день дети и их родители ходят в садик, попросту опасен для пешеходов: " Переход с улицы Служебной до микрорайона на улице Подгаева не безопасен: "Пешеходная зона, по моему мнению, опасна, особенно для детей. Здесь и открытые люки канализации, и выступающие из земли электрокабели," - пишет мобильный репортёр.Местные жители считают, что таких "препятствий" не должно находиться на пути следования в детский сад.