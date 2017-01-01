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Главная  /  Репортажи  /  Дорога в детский сад настораживает жителей Хабаровска

Дорога в детский сад настораживает жителей Хабаровска

Автор:
2202050
Дата публикации:
11:09
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Пластиковые бутылки, открытые люки и большие лужи - это не зарисовка из фильма-катастрофы. Это - дорога в детский сад в новом микрорайоне на улице Подгаева. Об этом рассказывает мобильный репортёр из Хабаровска, который снял путь в дошкольное учреждение на видео.

По словам автора видео, тротуар, по которому каждый день дети и их родители ходят в садик, попросту опасен для пешеходов: " Переход с улицы Служебной до микрорайона на улице Подгаева не безопасен: "Пешеходная зона, по моему мнению, опасна, особенно для детей. Здесь и открытые люки канализации, и выступающие из земли электрокабели," - пишет мобильный репортёр.

Местные жители считают, что таких "препятствий" не должно находиться на пути следования в детский сад.

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