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Главная  /  Репортажи  /  "Назад в СССР": длинная очередь выстроилась к МФЦ в Новосибирске

"Назад в СССР": длинная очередь выстроилась к МФЦ в Новосибирске

Автор:
Rjoktai1993
Дата публикации:
16:04
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"Возвращение в СССР," - так комментирует происходящее под окнами МФЦ житель Новосибирска, который прислал эти кадры.

По словам мобильного репортёра, к зданию многофункционального центра, расположенного по адресу: улица Зыряновская, 63, растянулась длинная очередь. Люди, как сообщает автор видео, пришли сюда рано утром - чтобы успеть взять талон.

"С 6 утра люди стоят в очереди, некоторые сидят в машинах," - сообщает местный житель, который явно недоволен сложившейся у центра предоставления государственных и муниципальных услуг ситуацией.
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