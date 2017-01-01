"Назад в СССР": длинная очередь выстроилась к МФЦ в Новосибирске

Автор: Rjoktai1993 Дата публикации: 16:04

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192486

"Возвращение в СССР," - так комментирует происходящее под окнами МФЦ житель Новосибирска, который прислал эти кадры.По словам мобильного репортёра, к зданию многофункционального центра, расположенного по адресу: улица Зыряновская, 63, растянулась длинная очередь. Люди, как сообщает автор видео, пришли сюда рано утром - чтобы успеть взять талон."С 6 утра люди стоят в очереди, некоторые сидят в машинах," - сообщает местный житель, который явно недоволен сложившейся у центра предоставления государственных и муниципальных услуг ситуацией.