"Назад в СССР": длинная очередь выстроилась к МФЦ в Новосибирске
- Автор:
- Rjoktai1993
- Дата публикации:
- 16:04
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По словам мобильного репортёра, к зданию многофункционального центра, расположенного по адресу: улица Зыряновская, 63, растянулась длинная очередь. Люди, как сообщает автор видео, пришли сюда рано утром - чтобы успеть взять талон.
"С 6 утра люди стоят в очереди, некоторые сидят в машинах," - сообщает местный житель, который явно недоволен сложившейся у центра предоставления государственных и муниципальных услуг ситуацией.
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