Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве
- Автор:
- Karlson
- Дата публикации:
- 08:40
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Мобильный репортёр стал очевидцем того, как на трассе загорелся грузовик. Большой столб чёрного дыма поднимался высоко над очагом возгорания и был виден на расстоянии километров. При ближайшем рассмотрении оказалось, что огнём была охвачена кабина большегруза. Как видно на кадрах она сгорела практически дотла.
По словам автора видео, ЧП случилось около 05:30 утра. Информация о пострадавших в результате аварии - не сообщается.
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