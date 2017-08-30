Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

Автор: Karlson Дата публикации: 08:40

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45 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192487

Пожар произошёл в четверг утром на Ленинградском проспекте в Москве.Мобильный репортёр стал очевидцем того, как на трассе загорелся грузовик. Большой столб чёрного дыма поднимался высоко над очагом возгорания и был виден на расстоянии километров. При ближайшем рассмотрении оказалось, что огнём была охвачена кабина большегруза. Как видно на кадрах она сгорела практически дотла.По словам автора видео, ЧП случилось около 05:30 утра. Информация о пострадавших в результате аварии - не сообщается.