На востоке Москвы разрушают новый бордюр
- Автор:
- Antikrizis2012
- Дата публикации:
- 13:27
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По словам автора видео, здесь сначала установили новый бордюр, а затем попросту разбили его колесами строительной техники. При чём, настолько, что местами новые камни стали в менее хорошем состоянии, нежели их предшественники.
Схожая ситуация, как рассказывает мобильный репортёр, сложилась и с газоном. Некогда зелёную траву превратили в грязевое месиво и место для бытовок. "А ведь это же всё деньги налогоплательщиков, которые идут не на опыты по прорывным технологиям, медицину," - комментирует увиденное мобильный репортёр.
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