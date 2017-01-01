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На востоке Москвы разрушают новый бордюр

Автор:
Antikrizis2012
Дата публикации:
13:27
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Житель улицы Чусовой, что на востоке Москвы возмущён действиями рабочих во время благоустройства придомовой территории.

По словам автора видео, здесь сначала установили новый бордюр, а затем попросту разбили его колесами строительной техники. При чём, настолько, что местами новые камни стали в менее хорошем состоянии, нежели их предшественники.

Схожая ситуация, как рассказывает мобильный репортёр, сложилась и с газоном. Некогда зелёную траву превратили в грязевое месиво и место для бытовок. "А ведь это же всё деньги налогоплательщиков, которые идут не на опыты по прорывным технологиям, медицину," - комментирует увиденное мобильный репортёр.
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