На востоке Москвы разрушают новый бордюр

Автор: Antikrizis2012 Дата публикации: 13:27

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192490

Житель улицы Чусовой, что на востоке Москвы возмущён действиями рабочих во время благоустройства придомовой территории.По словам автора видео, здесь сначала установили новый бордюр, а затем попросту разбили его колесами строительной техники. При чём, настолько, что местами новые камни стали в менее хорошем состоянии, нежели их предшественники.Схожая ситуация, как рассказывает мобильный репортёр, сложилась и с газоном. Некогда зелёную траву превратили в грязевое месиво и место для бытовок. "А ведь это же всё деньги налогоплательщиков, которые идут не на опыты по прорывным технологиям, медицину," - комментирует увиденное мобильный репортёр.