Лик старца заметили на фото с места ДТП жители Татарстана
- Автор:
- Евгений Лаврентьев
- Дата публикации:
- 11:38
-
- 31
Лик старца заметили на фото с места ДТП жители Татарстана. Необычный снимок прислал на сайт местный мобильный репортёр.
По словам автора кадра, в минувшую субботу на трассе у Старой Киремети, что в Аксубаевском районе Республики Татарстан, лоб в лоб столкнулись два автомобиля: "Ниссан Альмера" и "ВАЗ-21124". Сообщается, что в результате аварии погибли два человека погибли .
На фото с места ДТП сельчане заметили странный блик. По словам мобильного репортёра, светлое пятно, что в правом верхнем углу фотографии, похоже на лицо старца. По мнению автора видео, в объектив камеры могло попасть привидение. Впрочем, есть и те, кто отвергают присутствие мистического на фото: это мог быть ночной туман, пишут они.
- 31
Комментарии (2)