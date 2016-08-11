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Главная  /  Репортажи  /  Лик старца заметили на фото с места ДТП жители Татарстана

Лик старца заметили на фото с места ДТП жители Татарстана

Автор:
Евгений Лаврентьев
Дата публикации:
11:38
  • 31
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Лик старца заметили на фото с места ДТП жители Татарстана. Необычный снимок прислал на сайт местный мобильный репортёр.

По словам автора кадра, в минувшую субботу на трассе у Старой Киремети, что в Аксубаевском районе Республики Татарстан, лоб в лоб столкнулись два автомобиля: "Ниссан Альмера" и "ВАЗ-21124". Сообщается, что в результате аварии погибли два человека погибли .

На фото с места ДТП сельчане заметили странный блик. По словам мобильного репортёра, светлое пятно, что в правом верхнем углу фотографии, похоже на лицо старца. По мнению автора видео, в объектив камеры могло попасть привидение. Впрочем, есть и те, кто отвергают присутствие мистического на фото: это мог быть ночной туман, пишут они.
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Комментарии (2)

  • mreportertv
    11:52
    Уважаемый Евгений Лаврентьев, уточните, кто автор фото? Вы? Такие же кадры: http://aksubayevo.ru/ru/2016-11-03-06-29-42/item/15602-aksubaevets-razglyadel-na-foto-s-mesta-dtp-lik-startsa.html
  • evgeniy00
    13:20
    Нет я не автор, просто проживают там где это произошло .А фото взял с местного сайта хотел чтоб все увидели . Но вроде бы уже до меня отправили вам
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