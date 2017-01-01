Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье (ВИДЕО)
- Автор:
- anitoff
- Дата публикации:
- 12:43
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- 90
На Новокаширском шоссе, в районе города Видное, столкнулись фура и пассажирский автобус. Последствия ДТП впечатляют. На кадрах видно, что фургон развернуло поперёк проезжей части. Содержимое прицепа - разбросало по дороге. А передняя часть автобуса - превратилась в буквально груду искорёженного металла.
Что стало причиной аварии - не сообщается. Информация о пострадавших в результате аварии - не известна. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и медики.
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