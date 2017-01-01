Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

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Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье (ВИДЕО)

Автор:
anitoff
Дата публикации:
12:43
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Крупное ДТП произошло в четверг днём на трассе М4 "Дон" в Московской области. Последствия аварии снял на видео мобильный репортёр.

На Новокаширском шоссе, в районе города Видное, столкнулись фура и пассажирский автобус. Последствия ДТП впечатляют. На кадрах видно, что фургон развернуло поперёк проезжей части. Содержимое прицепа - разбросало по дороге. А передняя часть автобуса - превратилась в буквально груду искорёженного металла.

Что стало причиной аварии - не сообщается. Информация о пострадавших в результате аварии - не известна. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и медики.
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