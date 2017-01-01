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8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:08
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На трассе М4 "Дон" в 2 км от МКАД произошло серьезное ДТП. Рейсовый автобус, следующий из Видного в Москву протаранил грузовик, перевозивший бытовую химию. В результате серьезного удара грузовик и все содержимое разлетелись на части, сам грузовик развалился на части. Автобус после столкновения пересек всю проезжую часть и влетел в отбойник. В результате ДТП пострадали 8 человек, всех госпитализировали. На месте ДТП работают экстренные службы Подмосковья.

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