Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на юге Москвы через пути Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Эстакада связала Проектируемый проезд № 5108 с улицей Подольских Курсантов. Новая эстакада должна существенно улучшить транспортное сообщение между районами Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное, а так же в кратчайшее время можно проехать с улицы Липецкая до Варшавского шоссе. После открытия движения по эстакаде автомобилисты активно начали пользоваться новой эстакадой, местами наблюдался плотный поток транспорта в обе стороны.