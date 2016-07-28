Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

Снег выпал в Нерюнгри

В Ульяновской области ЧП в поселке Мулловка привело к массовой гибели рыбы в пруду "Красотка"

Истребление рыбы происходит в Амурском лимане

На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
13:13
  • 261
  • 0

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на юге Москвы через пути Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Эстакада связала Проектируемый проезд № 5108 с улицей Подольских Курсантов. Новая эстакада должна существенно улучшить транспортное сообщение между районами Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное, а так же в кратчайшее время можно проехать с улицы Липецкая до Варшавского шоссе. После открытия движения по эстакаде автомобилисты активно начали пользоваться новой эстакадой, местами наблюдался плотный поток транспорта в обе стороны.

  • 261
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
13:27 | Antikrizis2012
На востоке Москвы разрушают новый бордюр
77 0
29.08 21:50 | Гринфельд Павел
Новый подземный пешеходный переход открыт в районе Зябликово на юге Москвы
42 1
29.08 14:14 | LaimeLaim
Первый “Ашан” открыли на Тверской улице
187 2
29.08 21:29 | Гринфельд Павел
На Казанском направлении произошёл сбой в движение электропоездов и поездов дальнего следования
284 1
28.07.2016 17:53 | AlTeg()
Новый путепровод через Павелецкое направление железной дороги открылся на юге Москвы