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Коробку фейерверков взорвали в пиццерии в Великобритании

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:59
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Полиция британского Ливерпуля выясняет, чего добивался злоумышленник, который забежал в местную пиццерию, бросил на пол коробку с подожжённой пиротехникой - и тут же ретировался.

Сотрудники заведения, как видно на кадрах с камер наблюдения, бросились на кухню. Туда же - метнулся единственный посетитель: ему пришлось лихо перемахнуть через стойку. Ну а фейерверки сработали спустя несколько секунд. Помещение тут же наполнилось дымом, сверкали разноцветные всполохи, гремели десятки залпов. В общем выглядело всё зрелищно.

Сообщается, что по одной из версий, речь - о попытке за что-то отомстить. По другой - это банальное хулиганство.
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