Коробку фейерверков взорвали в пиццерии в Великобритании
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:59
-
- 2
Сотрудники заведения, как видно на кадрах с камер наблюдения, бросились на кухню. Туда же - метнулся единственный посетитель: ему пришлось лихо перемахнуть через стойку. Ну а фейерверки сработали спустя несколько секунд. Помещение тут же наполнилось дымом, сверкали разноцветные всполохи, гремели десятки залпов. В общем выглядело всё зрелищно.
Сообщается, что по одной из версий, речь - о попытке за что-то отомстить. По другой - это банальное хулиганство.
- 2
Комментарии (0)