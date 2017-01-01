В Сочи после дождя затопило проезжую часть (ВИДЕО)
- Автор:
- maks4010406
- Дата публикации:
- 14:10
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По словам очевидца, в селе Веселое дорога на пересечении улиц Мира и Урожайной ушла под воду. Ливневое болото впечатляет не только своими размерами - по ширине всей проезжей части, - но и глубиной. Автор видео, как видно на кадрах, форсирует водную преграду буквально по щиколотку в воде.
Тем временем синоптики предупреждают, что в городе-курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. В Сочи ожидаются дожди, существует угроза схода селей и появления водяных смерчей.
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