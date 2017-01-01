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В Сочи после дождя затопило проезжую часть (ВИДЕО)

Автор:
maks4010406
Дата публикации:
14:10
  • 51
  • 2

В Сочи прошёл сильный дождь, последствия которого снял на видео мобильный репортёр.

По словам очевидца, в селе Веселое дорога на пересечении улиц Мира и Урожайной ушла под воду. Ливневое болото впечатляет не только своими размерами - по ширине всей проезжей части, - но и глубиной. Автор видео, как видно на кадрах, форсирует водную преграду буквально по щиколотку в воде.

Тем временем синоптики предупреждают, что в городе-курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. В Сочи ожидаются дожди, существует угроза схода селей и появления водяных смерчей.
  • 51
  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    14:46
    Уважаемый автор, напишите ваш мобильный телефон в вашем профиле, чтобы редакции телеканалов могли с вами связаться!
  • maks4010406
    16:29
    Написал!!!
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