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Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль врезался в бетонный отбойник на дороге в Сан-Франциско

Автомобиль врезался в бетонный отбойник на дороге в Сан-Франциско

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:27
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Сообщается, что эти кадры на дорожно-транспортную тематику сняты в Сан-Франциско.

Тут в центре внимания - красный пикап. Который перестраивается левее на оживлённой трассе - и тут внезапно уходит в занос. После чего врезается в бетонный отбойник - да так, что высекает сноп искр. И, в довершение всего, крутится вокруг своей оси, задевая автомобиль автора видео.

И хорошо, что только его. При определённом раскладе участников этого ДТП могло быть и больше.
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