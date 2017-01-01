Автомобиль врезался в бетонный отбойник на дороге в Сан-Франциско
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:27
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Тут в центре внимания - красный пикап. Который перестраивается левее на оживлённой трассе - и тут внезапно уходит в занос. После чего врезается в бетонный отбойник - да так, что высекает сноп искр. И, в довершение всего, крутится вокруг своей оси, задевая автомобиль автора видео.
И хорошо, что только его. При определённом раскладе участников этого ДТП могло быть и больше.
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