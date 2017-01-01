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Главная  /  Репортажи  /  Колесо отвалилось у грузовика и спровоцировало ДТП на дороге в США

Колесо отвалилось у грузовика и спровоцировало ДТП на дороге в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:36
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Это видео из Соединённых Штатов наглядно объясняет, почему за рулём нужно сохранять хладнокровие в любой ситуации.

Началось всё с того, что на одной из магистралей у грузовика отлетело колесо. Прямо в движении. Владелец машины с регистратором, на который и был снят ролик, засмотрелся на происходящее. И не заметил, как прямо перед ним резко затормозил другой автомобиль.

Итог - предсказуем. Столкновение на приличной скорости. К счастью, как сообщается, без жертв и пострадавших

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