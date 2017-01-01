Колесо отвалилось у грузовика и спровоцировало ДТП на дороге в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:36
-
- 16
Началось всё с того, что на одной из магистралей у грузовика отлетело колесо. Прямо в движении. Владелец машины с регистратором, на который и был снят ролик, засмотрелся на происходящее. И не заметил, как прямо перед ним резко затормозил другой автомобиль.
Итог - предсказуем. Столкновение на приличной скорости. К счастью, как сообщается, без жертв и пострадавших
- 16
Комментарии (0)